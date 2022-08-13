Zab.ru

172 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Питер Эсклянов
    Там в Забайкалье существует ли власть, а где же полицейскиеВ Забайкалье буду...
  • Валентин Воробьев
    А они врали, врут и будут врать по примеру афериста и мошенника Пашки Грудинина. Попомните мое слово.Совет Федерации п...
  • галина
    Так она у них у всех есть. Всех, кто имеет двойное гражданство, вон из думы. Мы за это голосовали в поправках к конст...Совет Федерации п...

В РФ могут запретить продажу кошек и собак

В РФ могут запретить продажу кошек и собак

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что в России готовится реформа птичьих рынков и зоомагазинов – их могут лишить права торговать крупными животными, в частности, собаками и кошками.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх