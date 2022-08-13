В РФ могут запретить продажу кошек и собак

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что в России готовится реформа птичьих рынков и зоомагазинов – их могут лишить права торговать крупными животными, в частности, собаками и кошками.
Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что в России готовится реформа птичьих рынков и зоомагазинов – их могут лишить права торговать крупными животными, в частности, собаками и кошками.
Свежие комментарии