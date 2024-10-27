В штате Байелса в Нигерии установили свой минимум зарплаты госслужащих

До 80 тыс. найр ($48,6) поднял минимальный размер зарплаты государственных служащих в своем штате Байелса (Нигерия) губернатор штата и сенатор Дуйе Дири, 27 октября сообщает нигерийская газета Daily Trust.
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