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Царьград

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Врач Одинаева предостерегла от ядовитых ягод в лесу для детей

Врач Одинаева предостерегла от ядовитых ягод в лесу для детей

Летние прогулки могут быть опасны для детей из-за ядовитых растений, таких как ландыш и белладонна. Нисо Одинаева из НИКИ детства предупреждает о симптомах отравления и необходимости срочного вызова скорой помощи при первых признаках.

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