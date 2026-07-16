Врач Одинаева предостерегла от ядовитых ягод в лесу для детей

Летние прогулки могут быть опасны для детей из-за ядовитых растений, таких как ландыш и белладонна. Нисо Одинаева из НИКИ детства предупреждает о симптомах отравления и необходимости срочного вызова скорой помощи при первых признаках.
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