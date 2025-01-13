В Армении рассказали, планирует ли страна выход из ЕАЭС

Правительство Армении не рассматривает вопрос о выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил министр экономики республики Геворк Папоян на пресс-конференции.
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