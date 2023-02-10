Владельцам газовых плит напомнили о правилах пользования после трагедии в Новосибирске

Напомним, по делу о взрыве газа в жилом доме в Новосибирске уже задержаны два человека. По данным следствия жители Омской области несколько дней назад ходили по квартирам дома на Линейной, 39 представляюсь сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис».