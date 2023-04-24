Политика Сегодня

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Генералы ВС Австралии и США назвали три возможных сценария контрнаступления ВСУ

Генералы ВС Австралии и США назвали три возможных сценария контрнаступления ВСУ

Киевский режим может организовать масштабное контрнаступление на позиции российских войск по трем вероятным сценариям, сообщил отставной генерал ВС Австралии Мик Райан.

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