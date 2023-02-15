Военкоры показали поражение американской 155-мм САУ M109 российским БПЛА «Ланцет»

Западное вооружение, поставляемое киевскому режиму, благополучно уничтожается российскими военными. В этот раз САУ М109 американского производства была уничтожена с помощью беспилотного летательного аппарата ВС РФ «Ланцет».
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