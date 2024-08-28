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Позитив для оптимистов

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Как избежать участи стать невольным шпионом ВСУ

Как избежать участи стать невольным шпионом ВСУ

Простые шаги, как обезопасить себя и близких от противника в цифровой среде @ Кирилл Кухмарь/ТАСС Tекст: Евгений Крутиков Национальная безопасность – зона ответственности не только военных и сотрудников спецслужб.

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