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Россияне массово пробуют альтернативы Telegram и Max. Больше всего выросла аудитория турецкого мессенджера BiP и южнокорейского KakaoTalk

Россияне массово пробуют альтернативы Telegram и Max. Больше всего выросла аудитория турецкого мессенджера BiP и южнокорейского KakaoTalk

Россияне не отказываются от зарубежных мессенджеровПосле взрыва ракеты New Glenn восстановление стартового комплекса идёт ускоренными темпамиИнтерес к иностранным мессенджерам в России сохраняется, однако после резкого роста в начале года темпы распространения начали снижаться, о чем пишет Коммерсантъ.

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