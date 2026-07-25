Россияне массово пробуют альтернативы Telegram и Max. Больше всего выросла аудитория турецкого мессенджера BiP и южнокорейского KakaoTalk

Россияне не отказываются от зарубежных мессенджеровПосле взрыва ракеты New Glenn восстановление стартового комплекса идёт ускоренными темпамиИнтерес к иностранным мессенджерам в России сохраняется, однако после резкого роста в начале года темпы распространения начали снижаться, о чем пишет Коммерсантъ.