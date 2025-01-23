Александр Беглов: 84 проекта петербургских НКО признаны победителями конкурса Фонда президентских грантов

Они получат гранты на сумму 290 миллионов рублей Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что 84 проекта местных НКО были признаны победителями первого конкурса Фонда президентских грантов на 2025 год.
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