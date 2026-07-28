Артиллерия ВС России разнесла пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

В Минобороны России заявили, что после того, как воздушная разведка группировки войск «Восток» обнаружила активность беспилотников ВСУ в Запорожской области, была выявлена сеть пунктов управления БПЛА украинских оккупантов, которые в итоге разнесла российская артиллерия.
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