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RT Russia

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Артиллерия ВС России разнесла пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

Артиллерия ВС России разнесла пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

В Минобороны России заявили, что после того, как воздушная разведка группировки войск «Восток» обнаружила активность беспилотников ВСУ в Запорожской области, была выявлена сеть пунктов управления БПЛА украинских оккупантов, которые в итоге разнесла российская артиллерия.

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