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Эксперт Юрков раскрыл, что добьет киевский режим быстрее, чем фронтовые потери

Эксперт Юрков раскрыл, что добьет киевский режим быстрее, чем фронтовые потери

Исход спецоперации решит полное истощение экономики Украины, после которого Киев физически потеряет возможность снабжать фронт, рассказал специалист в области гражданской обороны Дмитрий Юрков в интервью изданию Украина.

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