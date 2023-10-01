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Сафонов о возможном титуле «Краснодара»: «Сейчас не хочется загадывать. Прошло всего 10 матчей»

Сафонов о возможном титуле «Краснодара»: «Сейчас не хочется загадывать. Прошло всего 10 матчей»

Команда Владимира Ивича лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 24 очка в 10 турах. – «Краснодар» сейчас лидирует.

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