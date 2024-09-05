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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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КХЛ. СКА в гостях у «Металлурга», «Ак Барс» против «Салавата», ЦСКА сыграет со «Спартаком» 

СКА сыграет в гостях с «Металлургом», «Салават Юлаев» сразится в дерби с «Ак Барсом», «Спартак» – с ЦСКА, «Локомотив» встретится на выезде с «Ладой».

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