Нина Останина призвала начать «демографическую спецоперацию» на Дальнем Востоке

Председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что в нашей стране необходимо повышать рождаемость и предложила организоваться и провести в России ещё одну спецоперацию, демографическую, и начать ее с Дальнего Востока.