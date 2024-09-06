Нина Останина призвала начать «демографическую спецоперацию» на Дальнем Востоке

Председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что в нашей стране необходимо повышать рождаемость и предложила организоваться и провести в России ещё одну спецоперацию, демографическую, и начать ее с Дальнего Востока.
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