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Нина Останина призвала начать «демографическую спецоперацию» на Дальнем Востоке

Нина Останина призвала начать «демографическую спецоперацию» на Дальнем Востоке

Председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что в нашей стране необходимо повышать рождаемость  и предложила организоваться и провести в России ещё одну спецоперацию, демографическую, и начать ее с Дальнего Востока.

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