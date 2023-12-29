В самарском ЖК “Бриг” обнаружены три трупа

Совсем не новогодняя история развернулся во дворе одного из домов по улице Ново-Садовая.Как сообщили очевидцы, буквально рядом с жилым объектом, который расположен по адресу Ново-Садовая, 106Л обнаружены тела мужчины и женщины.
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