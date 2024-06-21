Конгрессмен США: русские украли у нас гиперзвук

Svetlana Kuzmina

Страна Лжецов и Мерзавцев, видимо, рассчитывает на безграмотность американского населения, заявляя этот бред. А кто в Штатах изобрёл гиперзвук, хотелось бы узнать имя этого гения и почему это человек не может повторить своё изобретение или его тоже посетил Альцгеймер? Складывается впечатление, что вся "элита" и в Штатах, и Европе не имеют вообще, никакого образования, а все их хвалёные дипломы об образовании и степенях куплены на рынке.