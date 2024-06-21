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Конгрессмен США: русские украли у нас гиперзвук

Конгрессмен США: русские украли у нас гиперзвук

Главный по разведке Палаты представителей США Майк Тернер пожаловался, что Россия и Китай украли у американцев технологии гиперзвукового оружия.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Страна Лжецов и Мерзавцев, видимо, рассчитывает на безграмотность американского населения, заявляя этот бред. А кто в Штатах изобрёл гиперзвук, хотелось бы узнать имя этого гения и почему это человек не может повторить своё изобретение или его тоже посетил Альцгеймер? Складывается впечатление, что вся &quot;элита&quot; и в Штатах, и Европе не имеют вообще, никакого образования, а все их хвалёные дипломы об образовании и степенях куплены на рынке.
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20 час.
МБ
Максим Буров
Однозначно, Россия у них и стырила и внедрила.У самих то не получается своровать или перекупить.А судя по новостям с МКС, мы  и детали от сортиров  у них крадем уже много лет с завидной периодичностью. В их сегменте постоянно запоры .
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19 час.

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