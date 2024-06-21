Главный по разведке Палаты представителей США Майк Тернер пожаловался, что Россия и Китай украли у американцев технологии гиперзвукового оружия.
Конгрессмен США: русские украли у нас гиперзвук
Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Страна Лжецов и Мерзавцев, видимо, рассчитывает на безграмотность американского населения, заявляя этот бред. А кто в Штатах изобрёл гиперзвук, хотелось бы узнать имя этого гения и почему это человек не может повторить своё изобретение или его тоже посетил Альцгеймер? Складывается впечатление, что вся "элита" и в Штатах, и Европе не имеют вообще, никакого образования, а все их хвалёные дипломы об образовании и степенях куплены на рынке.
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20 час.
МБ
Максим Буров
Однозначно, Россия у них и стырила и внедрила.У самих то не получается своровать или перекупить.А судя по новостям с МКС, мы и детали от сортиров у них крадем уже много лет с завидной периодичностью. В их сегменте постоянно запоры .
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19 час.
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