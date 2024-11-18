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Белоусов поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии

Белоусов поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии, подчеркнув их значимую роль в уничтожении техники Вооруженных сил Украины в ходе специальной военной операции.

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