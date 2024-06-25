Театр абсурда
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Театр абсурда

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В России действуют фальсификаторы истории, поклоняющиеся Западу, — Патрушев

В России действуют фальсификаторы истории, поклоняющиеся Западу, — Патрушев

В России действует группа активных и откровенно враждебных государству фальсификаторов истории, раболепствующих перед Западом так же, как и ведшие подрывную работу «лидеры общественного мнения» прошлого, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев в статье для журнала «Национальная оборона».

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Комментарии
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Владимир Рубцов
И что
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12 час.
Владимир Рубцов
Кто эти фальсификаторы? Что опять молчим? Стесняется назвать?
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12 час.

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