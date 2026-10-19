Recognize Nick Schaeffer on NCIS: New York? A long-running crime drama and three star-studded heist movies might explain why his face rings a bell.
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