Иракские шиитские группировки заявили об ударе с БПЛА по авиабазе "Тель-Ноф"

В ночь на вторник иракские шиитские вооруженные группировки, входящие в состав "Исламского сопротивления", заявили о нанесении удара с применением беспилотников по военной авиабазе "Тель-Ноф" в центральной части Израиля.
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