Глава ЦБ России объяснила политику повышения ключевой ставки

На встрече с журналистами, прошедшей по итогам заседания Совета директоров Банка России, Эльвира Набиуллина дала понять: взятый главным финансовым регулятором страны курс на ужесточение денежно-кредитной политики — это надолго.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии