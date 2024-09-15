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Глава ЦБ России объяснила политику повышения ключевой ставки

Глава ЦБ России объяснила политику повышения ключевой ставки

На встрече с журналистами, прошедшей по итогам заседания Совета директоров Банка России, Эльвира Набиуллина дала понять: взятый главным финансовым регулятором страны курс на ужесточение денежно-кредитной политики — это надолго.

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