Над вором в законе Шакро Молодым нависла угроза нового дела после участия в сходке

Над вором в законе Захарием Калашовым (Шакро Молодой) нависла угроза нового уголовного дела после участия в сходке и назначения «смотрящим» за Свердловской областью трижды судимого Марселя Гасанова (Марсель Махачкалинский).
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