Путин подписал закон о госнадзоре в области использования атомной энергии

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование государственного надзора в области использования атомной энергии, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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