Renault, владеющая контрольным пакетом акций «АвтоВАЗа», в шаге от ухода из России. Прогнозы аналитиков

Как сообщает профильное издание «Лада.Онлайн», французская компания Renault, владеющая контрольным пакетом акций «АвтоВАЗа», в результате событий на Украине оказалась в самом сложном положении среди всех автомобильных брендов, представленных в России.
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