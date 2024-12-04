Собянин: В Москве создана единая система поддержки людей с инвалидностью

Реабилитационную помощь каждый год получают 254 тыс. человек В Международный день инвалидов, который отмечался 3 декабря, президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов им.