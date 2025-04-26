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В США задумались о принятии Украины в НАТО

В США задумались о принятии Украины в НАТО

В ходе встреч в Париже и Лондоне американские переговорщики сообщили своим украинским и европейским визави, что следующая после президента США Дональда Трампа администрация может заняться вопросом принятия Украины в НАТО.

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Комментарии
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Стефания Новак
Вот поэтому надо полностью уничтожить нацизм на Украине и присоединить к России.
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