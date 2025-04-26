В США задумались о принятии Украины в НАТО

В ходе встреч в Париже и Лондоне американские переговорщики сообщили своим украинским и европейским визави, что следующая после президента США Дональда Трампа администрация может заняться вопросом принятия Украины в НАТО.
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