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Сибирский поставщик фруктов задолжал "Марии-Ра" более полумиллиона рублей

Сибирский поставщик фруктов задолжал "Марии-Ра" более полумиллиона рублей

Спор рассмотрели в упрощенном порядке Алтайская торговая сеть "Мария-Ра" добилась взыскания 576 тысяч рублей с компании "Азия Фрут Экспресс", зарегистрированной в Красноярске.

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