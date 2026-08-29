«Мэджик» расстанутся с Паоло Банкеро». Кендрикс Перкинс и Ченнинг Фрай сошлись во мнении по поводу ближайшего будущего «Орландо»

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Кендрик Перкинс и Ченнинг Фрай сошлись во мнении по поводу клуба НБА , который осуществит ближайший обмен участника Матча всех звезд в сезоне-2026/27 « Орландо ».