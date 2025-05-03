«Знаете, почему он бесится?» Алексей Попов – о недовольстве Дуэна по радио

«Знаете, почему он бесится?» Алексей Попов – о недовольстве Дуэна по радиоAlpineРоссийский комментатор Формулы 1 Алексей Попов считает, что эмоциональная реакция Джека Дуэна на вылет в первом сегменте мини-квалификации Гран При Майами – признак скорой замены австралийца на Франко Колапинто.
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