ВС РФ за неделю нанесли 37 ударов по центрам принятия решений и ВПК Украины

РИА Новости/Евгений Биятов Вооруженные силы России за неделю с 27 января по 3 февраля нанесли 37 ударов высокоточным оружием по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ, сообщили в министерстве обороны РФ.