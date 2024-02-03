ВС РФ за неделю нанесли 37 ударов по центрам принятия решений и ВПК Украины

РИА Новости/Евгений Биятов Вооруженные силы России за неделю с 27 января по 3 февраля нанесли 37 ударов высокоточным оружием по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ, сообщили в министерстве обороны РФ.
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