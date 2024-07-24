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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика

НАШИМ ЛЮДЯМ 🇷🇺 Я знаю, люди, как вы все устали, Как измотала всех эта война. Как закалились души крепче стали, И встала в строй огромная страна.

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