Суд продлил арест на имущество семьи экс-замгубернатора Ростовской области

Арест на имущество семьи бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева, обвиняемого в коррупционном преступлении и хранении оружия, продлил Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону, сообщали 5 мая в пресс-службе суда.
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