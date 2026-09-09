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Как выглядели первые станции московского метро в год их открытия

Как выглядели первые станции московского метро в год их открытия

Первая линия московского метрополитена имени Кагановича открылась 15 мая 1935 года. Поезда курсировали от станции «Сокольники» до «Парка культуры», а также по ответвлению от «Охотного ряда» до «Смоленской».

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