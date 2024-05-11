Александр Беглов поздравил жителей ДНР и ЛНР с Днем республики

Сегодня 10 лет со дня образования Донецкой и Луганской народных республик Губернатор Александр Беглов направил на имя главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина и главы Луганской народной республики Леонида Пасечника поздравления с 10-летием образования ДНР и ЛНР, сообщила пресс-служба Смольного.
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