Александр Беглов поздравил жителей ДНР и ЛНР с Днем республики

Сегодня 10 лет со дня образования Донецкой и Луганской народных республик Губернатор Александр Беглов направил на имя главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина и главы Луганской народной республики Леонида Пасечника поздравления с 10-летием образования ДНР и ЛНР, сообщила пресс-служба Смольного.