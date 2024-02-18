В Раде испугались, что США вступят в войну на Ближнем Востоке

Global Look Press/U.S. Army/ZUMAPRESS.com На Украине испытывают опасения, что Вашингтон вступит в войну на Ближнем Востоке, из-за чего Киеву придется конкурировать за оружие с Пентагоном, заявила член временной комиссии Верховной Рады по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи Александра Устинова.