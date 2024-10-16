Путин дал своему уральскому полпреду Жоге новый статус

Артем Жога 2 октября стал полномочным представителем президента в УрФО3K прочтений Вчера Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога вошел в состав организационного комитета «Победа» под руководством главы государства Владимира Путина.
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