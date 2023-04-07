Gazette: в Колорадо задержали трансгендера, который панировал расстрел в школе, его сдала сестра

В США набирает обороты эпидемия расстрелов в школах, которые устраивают небинарные личности, так в штате Колорадо за подготовку теракта задержан(а) трансгендер-женщина, которая планировала устроить стрельбу в учебном заведении, сообщила Gazette.
В США набирает обороты эпидемия расстрелов в школах, которые устраивают небинарные личности, так в штате Колорадо за подготовку теракта задержан(а) трансгендер-женщина, которая планировала устроить стрельбу в учебном заведении, сообщила Gazette.
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