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Gazette: в Колорадо задержали трансгендера, который панировал расстрел в школе, его сдала сестра

Gazette: в Колорадо задержали трансгендера, который панировал расстрел в школе, его сдала сестра

В США набирает обороты эпидемия расстрелов в школах, которые устраивают небинарные личности, так в штате Колорадо за подготовку теракта задержан(а) трансгендер-женщина, которая планировала устроить стрельбу в учебном заведении, сообщила Gazette.

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