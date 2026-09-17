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Аргументы и Факты

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Диетолог Поляков оценил популярный напиток с магнием для улучшения сна

Диетолог Поляков оценил популярный напиток с магнием для улучшения сна

Главным компонентом популярного Sleepy Girl Mocktail, способным повлиять на расслабление и засыпание, является магний, тогда как выраженный эффект вишнёвого сока вызывает сомнения, рассказал «Вечерней Москве» врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков.

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