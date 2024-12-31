MacRumors: базовый iPhone 17 получит экран с поддержкой 120 Гц

Согласно информации от ресурса MacRumors, базовая модель iPhone 17 в следующем году получит дисплей с повышенной частотой обновления, впервые предоставив технологию ProMotion стандартным моделям флагманской линейки Apple.
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