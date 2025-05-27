В Петербурге подростка подозревают в поджоге электрощита в вагонном депо

Возбуждено уголовное дело Представители транспортной полиции и ФСБ задержали 17-летнего петербуржца по подозрению в поджоге электрощита в вагонном депо железнодорожной станции Петербург-Сортировочный-Московский.
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