Белоусов вернул в войска царскую традицию: Героям – почёт, трусам – публичный позор

Министр обороны России возобновил царскую традицию направлять депеши отличившимся в боях полкам. "Если полк проявлял нерешительность, и даже трусость - об этом тоже объявлялось письмом по всем войскам", - добавил военкор Сладков.
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