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Орелtimes

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Орловцев попросили не тратить деньги по «звёздам» и не иметь дела с оккультистами

Орловцев попросили не тратить деньги по «звёздам» и не иметь дела с оккультистами

Психологи и здравый смысл трубят: делегировать принятие важных решений астрологическим прогнозам нельзя! Это показывает низкий уровень критического мышления человека и демонстрирует попытку снять с себя ответственность.

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