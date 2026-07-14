Орловцев попросили не тратить деньги по «звёздам» и не иметь дела с оккультистами

Психологи и здравый смысл трубят: делегировать принятие важных решений астрологическим прогнозам нельзя! Это показывает низкий уровень критического мышления человека и демонстрирует попытку снять с себя ответственность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии