Вынесение приговора Трампу состоится 11 июля

Вынесение приговора экс-президенту США Дональду Трампу, которого жюри присяжных в четверг признало виновным по 34 пунктам по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, назначено на 11 июля.
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