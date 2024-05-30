Вынесение приговора Трампу состоится 11 июля

Вынесение приговора экс-президенту США Дональду Трампу, которого жюри присяжных в четверг признало виновным по 34 пунктам по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, назначено на 11 июля.