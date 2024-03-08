Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Американец на Мамаевом кургане крикнул русским: Дорогущий памятник, а доедаете крошки! Интуриста чудом спасли от толпы

Американец на Мамаевом кургане крикнул русским: Дорогущий памятник, а доедаете крошки! Интуриста чудом спасли от толпы

Отношение людей к памятникам, конечно, говорит о многом. Какие именно памятники они устанавливают, каким событиям, какие разговоры ведут при их осмотре, что их интересует при этом и так далее – все эти моменты позволяют многое узнать о настроениях людей, их общественно-политической позиции, отношении к истории своей и других стран.

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