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Подозреваемые в нападении на отца с сыном в новой Москве выдвинули версию о самообороне

Подозреваемые в нападении на отца с сыном в новой Москве выдвинули версию о самообороне

В центре мужчина, на которого было совершено нападение жителями Оренбуржья Задержанные по делу о нападении на мужчину с ребенком в новой Москве заявляют, что защищались, а не нападали, сообщил адвокат одного из фигурантов дела Роман Масютенко.

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