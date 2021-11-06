Подозреваемые в нападении на отца с сыном в новой Москве выдвинули версию о самообороне

В центре мужчина, на которого было совершено нападение жителями Оренбуржья Задержанные по делу о нападении на мужчину с ребенком в новой Москве заявляют, что защищались, а не нападали, сообщил адвокат одного из фигурантов дела Роман Масютенко.
В центре мужчина, на которого было совершено нападение жителями Оренбуржья Задержанные по делу о нападении на мужчину с ребенком в новой Москве заявляют, что защищались, а не нападали, сообщил адвокат одного из фигурантов дела Роман Масютенко.
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