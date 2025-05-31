Кургинян напомнил, под каким ничтожным предлогом был разрушен СССР

Союз Советских Социалистических Республик разваливали вопреки решению народа, под предлогом прикрываясь ложными утверждениями о нереформируемости страны и идеологии, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 30 мая в эфире программы «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».