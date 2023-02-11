То, что подступает к России – это нечто нечеловеческое, запредельное, немыслимое...

Анна Курганова вновь побеседовала с Вазгеном Липаритовичем Авагяном. Хотя он и живет теперь в Армении, он не забывает уфимских друзей, свою родную газету «Экономика и Мы», и по прежнему – пусть и на расстоянии – активно участвует в редакционной работе.
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