То, что подступает к России – это нечто нечеловеческое, запредельное, немыслимое...

Анна Курганова вновь побеседовала с Вазгеном Липаритовичем Авагяном. Хотя он и живет теперь в Армении, он не забывает уфимских друзей, свою родную газету «Экономика и Мы», и по прежнему – пусть и на расстоянии – активно участвует в редакционной работе.