В Финляндии прошли масштабные учения по гражданской обороне на фоне милитаризации страны

Главное в тезисах: Масштаб и участники: С 29 сентября по 1 октября в Финляндии прошли учения LVV26 — свыше 10 тысяч человек и почти 500 организаций, отрабатывавших перемещение населения при ухудшении международной обстановки.
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