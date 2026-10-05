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Мировое обозрение

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В Финляндии прошли масштабные учения по гражданской обороне на фоне милитаризации страны

В Финляндии прошли масштабные учения по гражданской обороне на фоне милитаризации страны

Главное в тезисах: Масштаб и участники: С 29 сентября по 1 октября в Финляндии прошли учения LVV26 — свыше 10 тысяч человек и почти 500 организаций, отрабатывавших перемещение населения при ухудшении международной обстановки.

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