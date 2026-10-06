Debate Over Islam Divides A Texas County Authored by Darlene McCormick Sanchez via The Epoch Times, In Collin County, home to a growing Muslim population, residents of McKinney have been gathering signatures to recall the city council members and the mayor who approved a mosque site plan after a tense city council meeting in August.
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